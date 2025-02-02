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​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"

Через теплу погоду Тимко і його родичі цього року не впадали у зимову сплячку.

​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"
бабак Тимко
Фото: Скриншот відео

Степовий бабак Тимко III, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету ім. В. Каразіна в Нестерівці, традиційно 2 лютого зробив прогноз, коли чекати на прихід весни. Про це повідомила пресслужба університету.

"Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона у нас є і буде. Каже, ще можуть бути морози невеликі і сніжок може вкрити землю. Але весна буде", - переклав віщування бабака завідувач станції Володимир Грубнік. 

Вперше за 21 рік, на біостанції ХНУ День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду Тимко і його родичі взагалі цього року не впадали у зимову сплячку і, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Тимкові ІІІ передали "подарунок" від студентів університету - кошик із фруктами.

У День бабака існують дві основні прикмети: тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою;  гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору - доведеться зимувати ще шість тижнів.

  • На біостанції ХНУ День бабака відзначають із 2004 року. Тимко II передбачав погоду 7 разів після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 році, крім приходу весни, він також передбачив, що Європейський Союз надасть Україні безвізовий режим
  • До цього прогнозами займався його попередник Тимко I, якого проводили на заслужену пенсію за віком. 
  • У 2022 році харківський бабак Тимко опинився під окупацією Росії
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