​Харківський бабак Тимко зробив прогноз: "Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози"

Через теплу погоду Тимко і його родичі цього року не впадали у зимову сплячку.

Степовий бабак Тимко III, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету ім. В. Каразіна в Нестерівці, традиційно 2 лютого зробив прогноз, коли чекати на прихід весни. Про це повідомила пресслужба університету.

"Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона у нас є і буде. Каже, ще можуть бути морози невеликі і сніжок може вкрити землю. Але весна буде", - переклав віщування бабака завідувач станції Володимир Грубнік.

Вперше за 21 рік, на біостанції ХНУ День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду Тимко і його родичі взагалі цього року не впадали у зимову сплячку і, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Тимкові ІІІ передали "подарунок" від студентів університету - кошик із фруктами.

У День бабака існують дві основні прикмети: тварина не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори - весна буде ранньою; гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору - доведеться зимувати ще шість тижнів.