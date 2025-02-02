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Спротив: окупанти проводять військову підготовку школярів на ТОТ України

Кремль хоче виховати на ТОТ молоде покоління, яке вважатиме Україну ворогом.

Спротив: окупанти проводять військову підготовку школярів на ТОТ України
Фото: Центр національного спротиву

Російська окупаційна влада продовжує мілітаризувати дітей на ТОТ України. Окупанти проводять для школярів військові тренування.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині, учням школи №3 окупанти провели так званий "майстер-клас" з розбирання та складання автомата Калашникова.

"Даний “військовий вишкіл” ворог нав’язує школярам руками руху “юнармія”, який є російським аналогом гітлер’югенду, створений для вербування молоді у майбутню армію агресора", — кажуть у спротиві.

На таких "заходах" українських дітей не просто вчать поводитися зі зброєю, а відкрито готують до служби в російських військах. Школярів змушують вивчати принцип роботи автомата та відпрацьовувати нормативи зі збирання-розбирання бойової зброї. 

Тим самим РФ демонструє, що чекає школярів після досягнення повноліття – "примусове залучення до військової системи та підготовка до служби в армії агресора".

Росіяни прагнуть поступово виховати покоління на ТОТ, яке вважатиме війну частиною свого життя, а Україна завжди буде нав’язана як ворог. 

"Росіяни систематично знищують українську ідентичність, викорінюючи все, що пов’язане з українською культурою, історією та мовою, аби діти на ТОТ зростали інтегруючись у російський інформаційний простір та сліпо покорялись режиму", — ідеться у повідомленні спротиву.

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