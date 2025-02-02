Росія атакувала Полтаву і область. Пошкоджена інфраструктура і будинок (оновлено)
Росія атакувала Полтаву і область. Пошкоджена інфраструктура і будинок (оновлено)
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ЗМІ: Маска звинуватили у "захопленні" Офісу США з управління персоналом
ЗМІ: Маска звинуватили у "захопленні" Офісу США з управління персоналом
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог
Супермен, Франкенштейн, Аватар: 11 головних кінопрем’єр року
Супермен, Франкенштейн, Аватар: 11 головних кінопрем’єр року
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень Сили оборони ліквідували 10 170 російських окупантів

Також українські військові знищили 1517 одиниць озброєння та військової техніки.

За тиждень Сили оборони ліквідували 10 170 російських окупантів
Фото: скрін відео

За тиждень РФ втратила ще 10170 військових та 1517 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це інформує Олександр Павлюк.

За тиждень з 26 січня до 02 лютого 2025 року втрати противника склали близько 10 170 осіб особового складу. Також суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олекандр Павлюк

  • 40 танків
  • 118 бойових броньованих машин
  • 215 артилерійських систем
  • 4 РСЗВ
  • 585 одиниць автотехніки
  • 14 одиниць спецтехніки

Крім того, Сили оборони знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies