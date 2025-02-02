За тиждень Сили оборони ліквідували 10 170 російських окупантів

Також українські військові знищили 1517 одиниць озброєння та військової техніки.

За тиждень РФ втратила ще 10170 військових та 1517 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це інформує Олександр Павлюк.

За тиждень з 26 січня до 02 лютого 2025 року втрати противника склали близько 10 170 осіб особового складу. Також суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олекандр Павлюк

40 танків

118 бойових броньованих машин

215 артилерійських систем

4 РСЗВ

585 одиниць автотехніки

14 одиниць спецтехніки

Крім того, Сили оборони знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.