За тиждень Сили оборони ліквідували 10 170 російських окупантів

За тиждень РФ втратила ще 10170 військових та 1517 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це інформує Олександр Павлюк.
За тиждень з 26 січня до 02 лютого 2025 року втрати противника склали близько 10 170 осіб особового складу. Також суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 40 танків
- 118 бойових броньованих машин
- 215 артилерійських систем
- 4 РСЗВ
- 585 одиниць автотехніки
- 14 одиниць спецтехніки
Крім того, Сили оборони знищили щонайменше одну ворожу ракету та 540 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- За січень 2025 року українські військові ліквідували 15 тисяч солдатів російської армії, 7 тисяч — безповоротно.