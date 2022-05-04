Харківський бабак Тимко опинився під окупацією Росії

Російські окупаційні війська захопили біостанцію Харківського національного університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що бабаки, які живуть на біостанції, в тому числі бабак Тимко, опинилися під окупацією.

"Бабаки наші зараз в окупації всі. Нестерівка [Великобурлуцька громада], з першого дня війни там у нас вийшла повна окупація", - розповів завідувач лабораторії екології Харківського національного університету ім. Каразіна Володимир Грубник.

Він також повідомив, що востаннє отримував інформацію щодо стану тварин на минулому тижні.

"Бабаки наші всі живі. Ми, незважаючи на те, що бабаки знаходяться в окупації, як можемо їх забезпечуємо. Люди у нас там є", - сказав Грубник.

Загалом на біостанції в клітках живуть близько 36 - 38 тварин.

"Там є певні проблеми. Багато людей поїхали і кинули своїх собак. Собаки зібралися в зграї і поводяться крутіше, ніж вовки. Минулого тижня дивом відбили бабаків, які живуть у клітках, від собак, які зібралися в зграю. Чотири собаки витягують клітку з-під шеда [конструкція, в якій стоїть клітка] і ще два собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися звіра і зжерти його", - розповів Грубник.

Випустити тварин неможливо, оскільки вони не зможуть вижити.

"Випуск бабака із клітки на волю - це складний процес. У нас зараз, незважаючи на те, що бабак - це червонокнижний вид, у нас катастрофічно в Україні зникають угіддя, в яких вони можуть жити в нормальних для себе умовах. Відбувається розорювання невеликих цілинних ділянок, де вони можуть жити", - повідомив Грубник.

Нагадаємо, раніше окупанти знищили "Фельдман Екопарк" під Харковом. Співробітників, які зникли на початку березня, було знайдено мертвими.