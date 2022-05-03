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Росія завдала ракетних ударів по Одещині (оновлено)

Постраждало місто Арциз.

Росія завдала ракетних ударів по Одещині (оновлено)
Фото: facebook.com/PvkZahid

Росія завдала ракетного удару по місту Арциз на Одещині. Про це повідомляє Суспільне.Одеса з посиланням на міського голову Сергія Парпулянського.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", - йдеться в повідомленні Парпулянського. 

Оновлення. Ще дві російські ракети влучили по обʼєктах інфраструктури Одещини. Про це повідомило Суспільне.Одеса, посилаючись на начальницю пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталю Гуменюк. Вона додала, що загиблих та трамвованих внаслідок удару немає.

Нагадаємо, що увечері 3 травня сили ППО збили три ракети, випущені російськими військами на Одещину.

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