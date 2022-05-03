"Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі»".

Президент Володимир Зеленський подякував усім причетним за можливість евакуювати людей з Маріуполя, який залишається в облолзі російької армії. Про це він заявив у вечірньому відеозверенні.

"Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з «Азовсталі» в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва", - сказав президент.

Він нагадав, що сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей.

"Це - жінки, діти. Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу", - зазначив Зеленський.

Президент подякував усім, від кого залежав порятунок цих людей. Він запевнив, що влада робитиме все можливе, щоб евакуювати усіх - і цивільних, і військових.

"Безумовно, ми робитимемо все, щоб дістати з Маріуполя та Азовсталі усіх наших людей. Це складно, Але нам потрібні всі!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогоодні 156 цивільних осіб з Маріуполя прибули до Запоріжжя.