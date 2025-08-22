Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

Жумаділов: DOT Chain Defence дає змогу військовим напряму зв'язатися з виробником і попросити підкорегувати дрони під потреби

З часом це дасть можливість звести відсоток безпілотників, які потрібно "допилювати" після отримання, до нуля. 

Жумаділов: DOT Chain Defence дає змогу військовим напряму зв'язатися з виробником і попросити підкорегувати дрони під потреби
Фото: Макс Требухов

Система “маркетплейсу для військових” DOT Chain Defence готова до того, аби розширити закупівлі з FPV-дронів та бомберів і на РЕБ, і на наземні роботизовані комплекси та іншу номенклатуру. Йдеться про технічну та юридичну готовність, але потрібна ще готовність політична.

Про це в інтерв’ю каналу LB live сказав директор “Агенції оборонних закупівель” Арсен Жумаділов. Він пояснив, що відповідне рішення повинні ухвалити міністерство оборони і Генштаб на основі відгуків військових, що використовують цю систему. 

“На рівні міністерстві оборони України з одного боку і Генштабу з іншого боку – вони мають між собою погодитись, що система дійсно себе показала належно. Для цього вони мають отримати відгук з військ”, – пояснив Жумаділов. 

Він сказав, що незабаром поїде до підрозділів, які користуються Chain Defence, аби зібрати з них відгуки. Жумаділов розраховує, що з часом відсоток дронів, які військовослужбовцям доводиться доопрацьовувати після отримання, завдяки системі зведеться до нуля.

Система дає можливість військовим напрямку зв’язатися з виробником дронів і пояснити йому, які специфічні потреби в них є, зокрема потреби в конкретних частотах. 

“У нас ідуть перші відвантаження. Ми наступного тижня їдемо командою по підрозділах, щоб зібрати з них зворотній зв’язок, дізнатись, чи вони їх доопрацьовували, допилювали, і тоді буду готовий сказати відсоток (дронів, які довелося доопрацьовувати. – Ред.)”, – сказав Жумаділов. 

Директор ДОТ нагадав, що в Chain Defence самі користувачі можуть обирати, які дрони для них потрібно купити. За його словами, система є максимально захищеню і впроваджена за такими ж вимогами до інформаційної безпеки, як і “Дельта”. Станом на зараз замовлень на дрони через цю систему зробили більш ніж на мільярд гривень.

“З часом ця система буде основним інструментом для закупівель дронів для Збройних Сил”, – сказав Жумаділов. 

Він нагадав, що сукупна спроможність виробництва безпілотників в Україні становить 10 млн дронів на рік. У держави є кошти на виробництво лише 4-4,5 млн дронів на рік. Тому держава має визначати, що саме, в кого і в якій кількості вона купує.

  • Пілотний проєкт DOT Chain Defence запрацював 7 липня. Зі старту до нього долучилися 12 бригад, військові яких отримали змогу самостійно обирати і замовляти дрони, які потрібні саме їм.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies