З часом це дасть можливість звести відсоток безпілотників, які потрібно "допилювати" після отримання, до нуля.

Система “маркетплейсу для військових” DOT Chain Defence готова до того, аби розширити закупівлі з FPV-дронів та бомберів і на РЕБ, і на наземні роботизовані комплекси та іншу номенклатуру. Йдеться про технічну та юридичну готовність, але потрібна ще готовність політична.

Про це в інтерв’ю каналу LB live сказав директор “Агенції оборонних закупівель” Арсен Жумаділов. Він пояснив, що відповідне рішення повинні ухвалити міністерство оборони і Генштаб на основі відгуків військових, що використовують цю систему.

“На рівні міністерстві оборони України з одного боку і Генштабу з іншого боку – вони мають між собою погодитись, що система дійсно себе показала належно. Для цього вони мають отримати відгук з військ”, – пояснив Жумаділов.

Він сказав, що незабаром поїде до підрозділів, які користуються Chain Defence, аби зібрати з них відгуки. Жумаділов розраховує, що з часом відсоток дронів, які військовослужбовцям доводиться доопрацьовувати після отримання, завдяки системі зведеться до нуля.

Система дає можливість військовим напрямку зв’язатися з виробником дронів і пояснити йому, які специфічні потреби в них є, зокрема потреби в конкретних частотах.

“У нас ідуть перші відвантаження. Ми наступного тижня їдемо командою по підрозділах, щоб зібрати з них зворотній зв’язок, дізнатись, чи вони їх доопрацьовували, допилювали, і тоді буду готовий сказати відсоток (дронів, які довелося доопрацьовувати. – Ред.)”, – сказав Жумаділов.

Директор ДОТ нагадав, що в Chain Defence самі користувачі можуть обирати, які дрони для них потрібно купити. За його словами, система є максимально захищеню і впроваджена за такими ж вимогами до інформаційної безпеки, як і “Дельта”. Станом на зараз замовлень на дрони через цю систему зробили більш ніж на мільярд гривень.

“З часом ця система буде основним інструментом для закупівель дронів для Збройних Сил”, – сказав Жумаділов.

Він нагадав, що сукупна спроможність виробництва безпілотників в Україні становить 10 млн дронів на рік. У держави є кошти на виробництво лише 4-4,5 млн дронів на рік. Тому держава має визначати, що саме, в кого і в якій кількості вона купує.