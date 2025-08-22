У Мукачеві триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу

У Мукачеві Закарпатської області триває ліквідація пожежі, спричиненої ракетним російським обстрілом 21 серпня. Вчора її вдалося локалізувати.
Про це повідомили у ДСНС.
"Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня", – зазначили рятувальники.
До гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.
Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.
У результаті атаки постраждала 21 людина.
- У завод, на якому виготовляли побутові прилади, поцілили дві ракети типу Калібр о 04:40. Поранені є працівниками заводу.
- Прем'єрка Юлія Свириденко уточнила, що постраждав завод FLEX, на якому виробляти побутову електроніку, зокрема кавові машинки.
- Влада Закарпатської області виділить фінансування на відновлення атакованого росіянами американського заводу.