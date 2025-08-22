Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
У Мукачеві триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу

На місці працюють два пожежні потяги.

У Мукачеві триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу
наслідки російського обстрілу підприємства на Закарпатті 21 серпня 2025 року
Фото: Закарпатська ОВА

У Мукачеві Закарпатської області триває ліквідація пожежі, спричиненої ракетним російським обстрілом 21 серпня. Вчора її вдалося локалізувати.

Про це повідомили у ДСНС. 

"Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня", – зазначили рятувальники. 

До гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. 

Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

У результаті атаки постраждала 21 людина.

  • У завод, на якому виготовляли побутові прилади, поцілили дві ракети типу Калібр о 04:40. Поранені є працівниками заводу.
  • Прем'єрка Юлія Свириденко уточнила, що постраждав завод FLEX, на якому виробляти побутову електроніку, зокрема кавові машинки.
  • Влада Закарпатської області виділить фінансування на відновлення атакованого росіянами американського заводу.
