У Мукачеві триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу

На місці працюють два пожежні потяги.

наслідки російського обстрілу підприємства на Закарпатті 21 серпня 2025 року

У Мукачеві Закарпатської області триває ліквідація пожежі, спричиненої ракетним російським обстрілом 21 серпня. Вчора її вдалося локалізувати.

Про це повідомили у ДСНС.

"Станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня", – зазначили рятувальники.

До гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

У результаті атаки постраждала 21 людина.