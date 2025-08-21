Експрезидент Молдови Ігор Додон 20 серпня відвідав Свято-Успенський жіночий монастир у селі Каларашівка Окницького району (належить до Молдавської митрополії Російської православної церкви), де отримав орден князя Володимира від настоятеля УПЦ (МП) Онуфрія.

Про свою подорож Додон розповів у “Фейсбуці”.

“Монастирі — це не лише місця молитви, а й важливі духовні опори, в яких зберігаються наша культура, історія та національна ідентичність. Підтримувати ці святині та берегти православну віру — наш спільний обов'язок”, — написав Додон.

Серед декількох десятків світлин він також виклав фото грамоти про отримання церковного ордена «Святого великого рівноапостольного князя Володимира» I ступеня від настоятеля УПЦ (МП) Онуфрія.

Грамота датована 20 серпня 2025 року — день відвідин монастиря. Самого Онуфрія на викладених Додоном світлинах немає.

Зазначимо, що УПЦ на офіційному рівні заперечує, що пов'язана з РПЦ. Втім орден від Онуфрія Додон отримав чомусь саме в монастирі російської православної церкви.

Фото: facebook / Igor Dodon