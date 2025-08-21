Президент: українська ракета "Фламінго" поки що є найуспішнішою

Ракета “Фламінго” успішно пройшла випробування і поки що є найуспішнішою. Про це президент України Володимир Зеленський сказав учора під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що волів би не розкривати про цю розробку багато деталей, допоки держава не отримає можливості застосовувати сотні ракет. Володимир Зеленський очікує, що до грудня “Фламінго” буде вже більше.

“І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми”, – пояснив він.

"Фламінго"

Ракета “Фламінго” є далекобійною – вона здатна подолати 3000 кілометрів. Про цю розробку стало відносно лише нещодавно. За даними ZN.UA, виробництво ракети розташовано в "Карпатських лісах". "Фламінго" не лише пройшла випробування, а й уже була застосована проти окупантів. Бойова частина ракети складає понад 1100 кілограмів. заявлена, що ракета має захист від РЕБ. Успішне застосування "Фламінго" зробить можливим ураження ворожих об'єктів на дистанції, раніше недоступній для засобів українського виробництва.



