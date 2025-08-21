«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський про обстріли: РФ витратила кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті

Президент України зазначив, що цієї ночі росіяни встановили один зі своїх божевільних антирекордів. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну.

Зеленський про обстріли: РФ витратила кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті
Фото: ДСНС Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський вранці 21 серпня заявив, що цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів: били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях. 

Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу”, – розповів Зеленський. 

Він зазначив, що станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу. 

Рятувальники працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської. Загалом за ніч проти України було застосовано 574 ударних дрони та 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Однак не всі. 

“І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи. Дякую всім, хто допомагає!” – закликав президент.
﻿
