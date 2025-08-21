«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: вимога Росії вивести армію з Донецької області – це її спроба намалювати собі перемогу

Президент вважає, що росіяни стикатимуться з усе гіршими економічними наслідками війни, тож задумуються над тим, як її закінчити. 

Зеленський: вимога Росії вивести армію з Донецької області – це її спроба намалювати собі перемогу
Фото: Донецька ОВА

Вимога Росії вивести з Донецької області українську армію – це вигадана нею для себе перемога, вважає президент Володимир Зеленський. На зустрічі з журналістами 20 серпня він заявив, що Росія з року в рік стикатиметься з усе гіршими наслідками війни, тож вона теж потребуватиме її завершення.

Зараз ситуація на полі бою не така погана, як росіяни описують, запевнив президент. Хоча в ворога дійсно більше людей і є зброя.

“Але економіка його тріщить – факт. Те, що він нарощує частину виробництва – факт, але він не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати, якщо так далі підуть справи, – також факт. Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися. І він це розуміє, думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші тощо. І тому, я думаю, вони думають про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь «перемогою для себе». Вони собі придумували перемогу, я вважаю, – наш вихід з Донбасу”, – прокоментував Володимир Зеленський. 

  • За даними журналістів, Росія на останніх переговорах зі США висунула вимогу до України вивести війська з усієї території Донецької області. Зеленський, коментуючи це, сказав, що територіальні питання не можуть вирішуватися без волі народу та врахування Конституції.
