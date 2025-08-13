Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась

Позиція українського президента стосовно неможливості виведення армії з Донецької області після розмови з американським колегою Дональдом Трампом не змінилася. Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем.
Володимир Зеленський сказав, що ці питання обговорювали. Але зазначив, що будь-які питання стосовно територіальної цілісності України не можуть обговорюватись без врахування волі українського народу і Конституції.
“Моя позиція не змінилась, тому що вона має фундамент – Конституцію України”, – сказав президент.
- 15 серпня відбудеться перша за повномасштабну війну зустріч американського і російського лідерів. Вона відбудеться на території США – в штаті Аляска.
- За даними американської преси, Путін вимагає, щоб Україна вивела в армію з Донецької області, і тоді Росія буде готова на "перемир'я".