Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась

Територіальні питання не можуть вирішувати без врахування Конституції України і волі її народу, сказав президент.

Позиція українського президента стосовно неможливості виведення армії з Донецької області після розмови з американським колегою Дональдом Трампом не змінилася. Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем.

Володимир Зеленський сказав, що ці питання обговорювали. Але зазначив, що будь-які питання стосовно територіальної цілісності України не можуть обговорюватись без врахування волі українського народу і Конституції.

“Моя позиція не змінилась, тому що вона має фундамент – Конституцію України”, – сказав президент.

15 серпня відбудеться перша за повномасштабну війну зустріч американського і російського лідерів. Вона відбудеться на території США – в штаті Аляска.

За даними американської преси, Путін вимагає, щоб Україна вивела в армію з Донецької області, і тоді Росія буде готова на "перемир'я".



