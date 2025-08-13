Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась

Територіальні питання не можуть вирішувати без врахування Конституції України і волі її народу, сказав президент. 

Прапори ЄС, України і Німеччини
Фото: Офіс президента

Позиція українського президента стосовно неможливості виведення армії з Донецької області після розмови з американським колегою Дональдом Трампом не змінилася. Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем. 

Володимир Зеленський сказав, що ці питання обговорювали. Але зазначив, що будь-які питання стосовно територіальної цілісності України не можуть обговорюватись без врахування волі українського народу і Конституції. 

“Моя позиція не змінилась, тому що вона має фундамент – Конституцію України”, – сказав президент.

  • 15 серпня відбудеться перша за повномасштабну війну зустріч американського і російського лідерів. Вона відбудеться на території США – в штаті Аляска. 
  • За даними американської преси, Путін вимагає, щоб Україна вивела в армію з Донецької області, і тоді Росія буде готова на "перемир'я".
