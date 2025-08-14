У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Чернігівщині двох поліцейських підозрюють у крадіжці бензопили з переслідуваного авто, водій якого втік

Переслідуючи порушника, вони заїхали до лісу, де водій залишив автівку відчиненою з особистими речами всередині. 

На Чернігівщині повідомлено про підозру двом поліцейським відділу реагування патрульної поліції у крадіжці, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, працівники поліції під час виконання службових обов’язків помітили автомобіль, який продовжив свій рух після сигналу про зупинку. Переслідуючи порушника, вони заїхали до лісу, де водій залишив автівку відчиненою з особистими речами всередині. 

"Правоохоронці, вважаючи, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, таємно викрали з салону автомобіля бензопилу марки «STIHL»", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 

Нагадаємо, раніще в Запоріжжі  двоє поліцейських вкрали з оселі померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень під час слідчих дій.
