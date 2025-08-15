«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
РЖД у вогні
РЖД у вогні
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

Через річку від росіян: журналісти показали, як ворог створює «мертву зону» біля ЗАЕС і випалює вулиці Нікополя

Мешканці Нікополя як живі мішені для тренувань російської армії.

Через річку від росіян: журналісти показали, як ворог створює «мертву зону» біля ЗАЕС і випалює вулиці Нікополя
Фото: Ukrainian Witness

Кореспондентка Ukrainian Witness Вікторія Пінчук провела день з рятувальниками у Нікополі, документуючи систематичні воєнні злочини російської армії проти цивільного населення.

Місто на Дніпропетровщині, розташоване за чотири кілометри від окупованої території Запорізької області, росіяни перетворили  на полігон для тренування пілотів FPV-дронів, твердять військові, вогнеборці і цивільні свідки. 

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на захопленій Запорізькій АЕС російська армія створила навчальний центр, де пілоти дронів тренуються на цивільних об'єктах Нікополя.

“Саме з атомної електростанції здійснюється більшість ударів і більшість обстрілів по Нікополю і прилеглих територіальних громадах”, – зазначає Волошин.

Речник Сил оборони Півдня пояснює мету цих атак – створення мертвої зони вздовж правого берега Дніпра. “Він (ворог — ред.) збільшує удари по правому берегу. Він робить це для того, щоб там вздовж берега створити так звану кілл-зону – мертву зону, де немає вцілілих будівель, де немає людей”, – зазначає Владислав Волошин.

За його словами, росіяни готуються до подальших військових дій на цій території: “Ворог не відкидає, що застосовуватиме там і диверсійні групи, і не відкидає можливість, що там можна форсувати Дніпро по дну колишнього Каховського водосховища”. 

Під час роботи з рятувальниками ДСНС знімальна група зафіксувала численні воєнні злочини: обстріл житлового будинку з евакуацією незрячого  літнього чоловіка та його доньки, чотири влучання дронів в будинок одного мешканця за день, знищення меблевої фабрики FPV-камікадзе з пожежею на 600 квадратних метрах.

Особливо цинічними, відзначають рятувальники, є атаки на їхніх колег у момент надання допомоги людям. 6 серпня російський дрон вдарив прямо по автомобілю ДСНС під час рятувальної операції. Загинув 23-річний вогнеборець Данило Хижняк, інші співробітники отримали поранення.

Рятувальники кажуть, що росіяни систематично обстрілюють пожежні машини під час виконання службових обов'язків.

“Росіяни не дають навіть найменшого шансу врятувати місцеве населення”, – констатує журналістка після дня, проведеного з рятувальними службами.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies