Кореспондентка Ukrainian Witness Вікторія Пінчук провела день з рятувальниками у Нікополі, документуючи систематичні воєнні злочини російської армії проти цивільного населення.

Місто на Дніпропетровщині, розташоване за чотири кілометри від окупованої території Запорізької області, росіяни перетворили на полігон для тренування пілотів FPV-дронів, твердять військові, вогнеборці і цивільні свідки.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, на захопленій Запорізькій АЕС російська армія створила навчальний центр, де пілоти дронів тренуються на цивільних об'єктах Нікополя.

“Саме з атомної електростанції здійснюється більшість ударів і більшість обстрілів по Нікополю і прилеглих територіальних громадах”, – зазначає Волошин.

Речник Сил оборони Півдня пояснює мету цих атак – створення мертвої зони вздовж правого берега Дніпра. “Він (ворог — ред.) збільшує удари по правому берегу. Він робить це для того, щоб там вздовж берега створити так звану кілл-зону – мертву зону, де немає вцілілих будівель, де немає людей”, – зазначає Владислав Волошин.

За його словами, росіяни готуються до подальших військових дій на цій території: “Ворог не відкидає, що застосовуватиме там і диверсійні групи, і не відкидає можливість, що там можна форсувати Дніпро по дну колишнього Каховського водосховища”.

Під час роботи з рятувальниками ДСНС знімальна група зафіксувала численні воєнні злочини: обстріл житлового будинку з евакуацією незрячого літнього чоловіка та його доньки, чотири влучання дронів в будинок одного мешканця за день, знищення меблевої фабрики FPV-камікадзе з пожежею на 600 квадратних метрах.

Особливо цинічними, відзначають рятувальники, є атаки на їхніх колег у момент надання допомоги людям. 6 серпня російський дрон вдарив прямо по автомобілю ДСНС під час рятувальної операції. Загинув 23-річний вогнеборець Данило Хижняк, інші співробітники отримали поранення.

Рятувальники кажуть, що росіяни систематично обстрілюють пожежні машини під час виконання службових обов'язків.

“Росіяни не дають навіть найменшого шансу врятувати місцеве населення”, – констатує журналістка після дня, проведеного з рятувальними службами.