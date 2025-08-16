Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни упродовж доби обстріляли житлові забудови Харківщини

Минулося без постраждалих.

Росіяни упродовж доби обстріляли житлові забудови Харківщини
наслідки російського обстрілу
Фото: Нацполіція

Унаслідок російських обстрілів минулої доби пошкоджена багатоповерхівка та приватний будинок.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області", ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Прудянка); в Ізюмському районі – багатоквартирний будинок (сел. Борова). Минулося без постраждалих.

Для ударів по Харківщині ворог застосовував різні види озброєння: один КАБ; один БпЛА типу "Герань-2"; два БпЛА типу "Молнія"; тип ще одного БпЛА встановлюється.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies