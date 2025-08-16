Росіяни упродовж доби обстріляли житлові забудови Харківщини

Унаслідок російських обстрілів минулої доби пошкоджена багатоповерхівка та приватний будинок.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області", ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Прудянка); в Ізюмському районі – багатоквартирний будинок (сел. Борова). Минулося без постраждалих.

Для ударів по Харківщині ворог застосовував різні види озброєння: один КАБ; один БпЛА типу "Герань-2"; два БпЛА типу "Молнія"; тип ще одного БпЛА встановлюється.