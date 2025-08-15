РЖД у вогні
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На Харківщині змінили комендантську годину і оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з Одноробівки

Із 17 серпня комендантська година триватиме з 00.00 до 5.00. 

На Харківщині змінили комендантську годину і оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з Одноробівки
Рада оборони Харківщини
Фото: Харківська ОВА

У Харківській області зменшили комендантську годину і оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Одноробівки.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, це вирішили на засіданні Ради оборони Харківської області.

Тепер комендантська година в області триватиме з 00.00 до 5.00. (Раніше – з 23:00 до 05:00 – ред.). Зміни запроваджують із 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю). Однак новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

Таке рішення погодили у відповідь на звернення представників бізнесу. 

"Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", – написав Синєгубов. 

Також ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у зв'язку із безпековою ситуацією. 

Там залишається дві родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років.  Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце.

У області не вводитимуть додаткові безпекові заходи під час найближчих державних свят, правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі. 

Синєгубов закликав жителів Харкова та області в ці дні уникати великого скупчення людей і реагувати на сигнали повітряної тривоги.

  • Тим часом на Донеччині посилили комендантську годину.
﻿
