На Харківщині змінили комендантську годину і оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з Одноробівки

Із 17 серпня комендантська година триватиме з 00.00 до 5.00.

У Харківській області зменшили комендантську годину і оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Одноробівки.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, це вирішили на засіданні Ради оборони Харківської області.

Тепер комендантська година в області триватиме з 00.00 до 5.00. (Раніше – з 23:00 до 05:00 – ред.). Зміни запроваджують із 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю). Однак новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

Таке рішення погодили у відповідь на звернення представників бізнесу.

"Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок", – написав Синєгубов.

Також ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у зв'язку із безпековою ситуацією.

Там залишається дві родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце.

У області не вводитимуть додаткові безпекові заходи під час найближчих державних свят, правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі.

Синєгубов закликав жителів Харкова та області в ці дні уникати великого скупчення людей і реагувати на сигнали повітряної тривоги.