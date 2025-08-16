На Дніпропетровщині через російські обстріли спалахнули пожежі

Уночі російська армія вдарила безпілотниками по Покровській громаді Дніпропетровщини. Унаслідок атаки на території сільськогосподарських підприємств виникли пожежі .

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог атакував безпілотниками Покровську громаду Синельниківського району. Виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств", – ідеться у повідомленні.

Він також зазначив, що окупанти обстріляли ️Нікополь з артилерії та атакували FPV-дроном.

На щастя, минулося без загиблих і поранених серед населення.