Упродовж дня російська армія била по області дронами та артилерією.

Сьогодні, 16 серпня, на Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, яка загинула через удар РФ 14 серпня. Упродовж дня російські війська атакували область дронами, авіабомбпами та артилерією.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня російська армія била по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакувала Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади", – написав він у телеграмі.

Пошкоджені комунальне і сільськогосподарське підприємства, інфраструктура, авто. Зайнялися 4 приватні будинки. По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБом та безпілотниками.

Виникли пожежі. Понівечені 3 приватні оселі й газогін.

За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив БпЛА по Новопавлівській громаді. Понівечена інфраструктура.

"Сьогодні з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді дістали тіло жінки. Вона загинула через удар КАБами, який противник скоїв 14 серпня. Співчуття рідним та близьким", – зазначив Лисак.