Сьогодні, 16 серпня, на Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, яка загинула через удар РФ 14 серпня. Упродовж дня російські війська атакували область дронами, авіабомбпами та артилерією.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня російська армія била по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакувала Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади", – написав він у телеграмі.
Пошкоджені комунальне і сільськогосподарське підприємства, інфраструктура, авто. Зайнялися 4 приватні будинки. По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБом та безпілотниками.
Виникли пожежі. Понівечені 3 приватні оселі й газогін.
За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив БпЛА по Новопавлівській громаді. Понівечена інфраструктура.
"Сьогодні з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді дістали тіло жінки. Вона загинула через удар КАБами, який противник скоїв 14 серпня. Співчуття рідним та близьким", – зазначив Лисак.
- Нещодавно російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області. Відомо про чотирьох постраждалих. Понівечена інфраструктура.