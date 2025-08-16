«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, яка загинула через удар РФ 14 серпня

Упродовж дня російська армія била по області дронами та артилерією.

На Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, яка загинула через удар РФ 14 серпня
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 16 серпня, на Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло жінки, яка загинула через удар РФ 14 серпня. Упродовж дня російські війська атакували область дронами, авіабомбпами та артилерією.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак. 

"Протягом дня російська армія била по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакувала Нікополь,  Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську, Мирівську громади", – написав він у телеграмі.

Пошкоджені комунальне і сільськогосподарське підприємства, інфраструктура, авто. Зайнялися 4 приватні будинки. По Межівській громаді Синельниківського району ворог вгатив КАБом та безпілотниками. 

Виникли пожежі. Понівечені 3 приватні оселі й газогін.

За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив БпЛА по Новопавлівській громаді. Понівечена інфраструктура. 

"Сьогодні з-під завалів житлового будинку у Межівській громаді дістали тіло жінки. Вона загинула через удар КАБами, який противник скоїв 14 серпня. Співчуття рідним та близьким", – зазначив Лисак. 

  • Нещодавно російські окупанти атакували три райони Дніпропетровської області. Відомо про чотирьох постраждалих. Понівечена інфраструктура.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies