Дрони ГУР атакували логістичний вузол РФ у Воронезькій області, – джерела розвідки

Станція "Ліски" є ключовим залізничним вузлом у системі логістичного забезпечення угруповань військ РФ.

Дрони ГУР атакували логістичний вузол РФ у Воронезькій області, – джерела розвідки
Фото: Exilenova+

17 серпня безпілотники ГУР МО атакували інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області РФ. "Ліски" є ключовим залізничним вузлом у системі логістичного забезпечення угруповань російських військ РФ.

Про це LB.ua повідомили джерела ГУР МО.

Як повідомляє джерело в ГУР, операцію здійснено спільно з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил Оборони України. 

У результаті ураження порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії. 

У ГУР підкреслюють, що залізнична станція "Ліски" є важливим залізничним вузлом в системі логістичного забезпечення угруповань військ ЗС РФ на ТОТ України.

  • Раніше повідомлялося, що ударні безпілотники атакували залізничну станцію "Ліски" у Воронезькій області, рух поїздів призупинено.
