Дрони ГУР атакували логістичний вузол РФ у Воронезькій області, – джерела розвідки

17 серпня безпілотники ГУР МО атакували інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області РФ. "Ліски" є ключовим залізничним вузлом у системі логістичного забезпечення угруповань російських військ РФ.

Про це LB.ua повідомили джерела ГУР МО.

Як повідомляє джерело в ГУР, операцію здійснено спільно з підрозділами ДПСУ та іншими складовими Сил Оборони України.

У результаті ураження порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.

