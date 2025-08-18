Ворог поранив двох мешканців Херсонщини і пошкодив 10 будинків

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берегове, Софіївка, Олександрівка, Дніпровське, Широка Балка, Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Новокаїри, Томарине, Саблуківка, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Львове, Микільське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Українка, Хрещенівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін.

