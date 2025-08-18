Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Ворог поранив двох мешканців Херсонщини і пошкодив 10 будинків

Росіяни атакували 34 населені пункти області. 

Ворог поранив двох мешканців Херсонщини і пошкодив 10 будинків
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Упродовж доби російські війська атакували 34 населені пункти Херсонщини. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Про це розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором,  артилерійськими обстрілами та авіаційними ударами  перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берегове, Софіївка, Олександрівка, Дніпровське, Широка Балка, Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Новорайськ, Новокаїри, Томарине, Саблуківка, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Львове, Микільське, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Українка, Хрещенівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

  • Через бойові дії на Херсонщині пошкоджені пів тисячі пам’яток археології.
