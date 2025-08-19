На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських атак на Херсонщині постраждали шестеро людей (оновлено)

Росіяни били по житлових кварталах та критичній інфраструктурі.

Внаслідок російських атак на Херсонщині постраждали шестеро людей (оновлено)

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пунктиХерсонської області

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Зорівка, Берегове, Надіївка, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Одрадокам'янка, Бургунка, Миколаївка, Ольгівка, Новорайськ, Осокорівка, Дудчани, Милове, Саблуківка, Новоолександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Учора на Херсонщині через російські обстріли також постраждали шестеро цивільних
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies