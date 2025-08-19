Внаслідок російських атак на Херсонщині постраждали шестеро людей (оновлено)

Росіяни били по житлових кварталах та критичній інфраструктурі.

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пунктиХерсонської області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Зорівка, Берегове, Надіївка, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Одрадокам'янка, Бургунка, Миколаївка, Ольгівка, Новорайськ, Осокорівка, Дудчани, Милове, Саблуківка, Новоолександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Учора на Херсонщині через російські обстріли також постраждали шестеро цивільних.