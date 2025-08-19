Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Поліція підозрює адвокатку у тому, що вона вимагала гроші за вплив на ТЦК

Жінка обіцяла допомогти вийти з приміщення ТЦК за 1,2 тис. доларів.

Фото: Поліція Київщини

Правоохоронці Київської області підозрюють адвокатку у зловживанні впливом на працівників ТЦК. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Підозрювана вимагала кошти за вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо надання можливості призовнику залишити приміщення адмінбудівлі вказаної установи”, - йдеться у повідомленні. 

В поліції уточнили, що адвокатка оцінила свої послуги у 1 200 доларів.

Слідчі повідомили жінці про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
