Поліція підозрює адвокатку у тому, що вона вимагала гроші за вплив на ТЦК

Правоохоронці Київської області підозрюють адвокатку у зловживанні впливом на працівників ТЦК.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
“Підозрювана вимагала кошти за вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо надання можливості призовнику залишити приміщення адмінбудівлі вказаної установи”, - йдеться у повідомленні.
В поліції уточнили, що адвокатка оцінила свої послуги у 1 200 доларів.
Слідчі повідомили жінці про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).
- Посадовця Київського ТЦК та СП затримали за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного.