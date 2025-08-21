На Одещині посадовець ТЦК за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

На Одещині поліцейські викрили посадовця регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за $10 тисяч обіцяв таємно і без наслідків вивезти військовослужбовця з місця несення служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, офіцер відділу рекрутингу та комплектування одного з відділів Одеського регіонального ТЦК та СП, діючи у змові з невстановленими особами, вимагав 10 000 доларів від представників військовослужбовця, який служить в іншій області.

"За цю суму посадовець обіцяв сприяння у таємному вивезенні з військової частини, безперешкодному перевезенні в обхід блокпостів та доправленні військовослужбовця до Одеси з метою ухилення від подальшого проходження служби", - йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Поліцейські провели комплекс слідчо-оперативних заходів, за результатами яких затримали фігуранта під час отримання ним обумовлених коштів. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. За вимагання та одержання неправомірної вигоди йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.