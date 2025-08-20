Також точними скидами знищено ще дві одиниці російської техніки.

Бійці Нацгвардії на Запорізькому напрямку завдали удару дронами по ворожому зенітно-ракетному комплексу "С-300В".

Про це повідомили у Національній гвардії України.

"Підрозділ ударних безпілотних систем 27-ої Печерської бригади НГУ завдав нищівного удару по російському зенітно-ракетному комплексу "С-300В" на Запорізькому напрямку", — ідеться у повідомленні.

Ця ціль є важливим елементом протиповітряної оборони ворога. Знищення ЗРК зменшує можливості російських загарбників прикривати позиції й техніку від ударів Сил оборони.

Також точними скидами знищені дві одиниці російської техніки.