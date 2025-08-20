На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці Нацгвардії на Запорізькому напрямку уразили російський ЗРК "С-300"

Також точними скидами знищено ще дві одиниці російської техніки.

Бійці Нацгвардії на Запорізькому напрямку уразили російський ЗРК "С-300"
ЗРК "С-300В"
Фото: скріншот

Бійці Нацгвардії на Запорізькому напрямку завдали удару дронами по ворожому зенітно-ракетному комплексу "С-300В".

Про це повідомили у Національній гвардії України.

"Підрозділ ударних безпілотних систем 27-ої Печерської бригади НГУ завдав нищівного удару по російському зенітно-ракетному комплексу "С-300В" на Запорізькому напрямку", — ідеться у повідомленні.

Ця ціль є важливим елементом протиповітряної оборони ворога. Знищення ЗРК зменшує можливості російських загарбників прикривати позиції й техніку від ударів Сил оборони.

Також точними скидами знищені дві одиниці російської техніки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies