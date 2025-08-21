За результатами вступної кампанії-2025 КНУ імені Тараса Шевченка зарахував понад 5 тисяч студентів. Найбільший попит мали у абітурієнтів мали спеціальності: "Право", "Психологія", "Журналістика" та ІТ-напрями, міжнародні відносини та економіка.

Про це під час брифінгу повідомив ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, передає кореспондент LB.ua.

За словами ректора, до університету було подано 32 866 заяв на вступ, що забезпечило третє місце серед усіх українських університетів. Попереду лише НУ "Львівська політехніка" (38 798) та ЛНУ імені Івана Франка (38 586).

Показово, що 36% усіх цих заяв до КНУ були подані на перший та другий пріоритети.

"Це свідчить, що понад третину абітурієнтів розглядали КНУ як головний освітній пріоритет", - підкреслив ректор.

Серед найпопулярніших спеціальностей на бакалавраті цього року - філологія, міжнародні відносини, психологія, право, економіка та міжнародні економічні відносини, інженерні науки, журналістика та менеджмент.

У магістратурі КНУ також спостерігається високий рівень зацікавленості: подано 5 682 заяви на 451 освітню програму.

Найпопулярнішими напрямами стали: «Право» (774 заяви), «Психологія» (280), «Клінічна психологія» (274), «Практична психологія» (260), «Міжнародне право» (166), «Менеджмент організацій» (132), «Інтелектуальна власність» (116), «Журналістика» (116), «Публічне управління та адміністрування» (114) та «Маркетинг» (113).

Університет пропонує 76 спеціальностей та спеціалізацій на бакалавраті, з яких за 21 спеціальністю КНУ посів перше місце в Україні за кількістю поданих заяв, а за 5 — був єдиним закладом, що їх пропонував.

За словами ректора, цього року також випущено 20 та зараховано 50 іноземних студентів, які попри воєнний стан в Україні виявили бажання навчатися тут на контрактній основі. Більшість із них — громадяни Азербайджану та Туркменістану, є також громадянин Великої Британії.

У цілому у 2025 році до КНУ рекомендовано до вступу 5 076 осіб, з яких 2 226 — на бюджетну форму навчання, а 2 850 — на контракт.

Станом на 21 серпня зараховано 5 075 вступників: 2 113 — на бюджет і 2 851 — на контракт. Додатково 111 осіб були переведені на бюджет.

Найбільше студентів зараховано на такі освітні програми: «Право» (411 осіб), «Психологія» (324), «Журналістика» (238), «Політологія» (159), «Інформатика» (124), «Інженерія програмного забезпечення» (122), «Міжнародні відносини (дві іноземні мови)» (110), «Урядування у сфері національної безпеки» (109), «Міжнародний бізнес (дві іноземні мови)» (108) та «Економіка та управління бізнесом» (107).

Університет також активно підтримує державні пріоритети: 431 вступник був зарахований на критично важливі для країни спеціальності, з них 379 — на бюджет.

«Соціальна місія КНУ залишається важливою складовою діяльності. У 2025 році було подано 7 855 заяв від абітурієнтів із 21 пільгової категорії. Зараховано 1 101 особу за 20 категоріями. Зокрема, серед них — 64 дитини загиблих (34 переведено на бюджет), 11 дітей учасників бойових дій, 1 вступник з Криму та 1 — з тимчасово окупованих територій. Ці дані свідчать про соціальну відповідальність та підтримку української молоді в умовах війни», — додав ректор.

«Результати вступної кампанії свідчать про довіру, бо ми готуємо високоякісних фахівців, маємо міжнародний вплив, хороші дослідження, унікальні спеціальності. Наш заклад — державний. І освіта у нас — це не бізнес, як у приватних закладах», — підсумував Бугров.