Від початку доби на фронті відбулося 60 боєзіткнень

На Покровському напрямку ворог уже 22 рази намагався просунутися до наших позицій.

Від початку доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник з території Росії завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Нововасилівка, Зарічне, Середина-Буда, Муравейня, Студенок Сумської області; також авіаударів зазнали Стара Гута та Зноб-Новгородське Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому п’ять керованих авіабомб, та здійснив 135 обстрілів, один із яких – із реактивної системи залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії щодо зриву планів окупантів, мають успіхи в деяких локаціях.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі атак противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони успішно відбили три атаки, ще два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські військові відбили наступ противника поблизу Білої Гори.На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів йшли вперед на позиції наших підрозділів в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Костянтинівка постраждала від удару ворожих КАБів.

На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів атакував у районі населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Шевченко, Ольгівське, Запорізьке та Темирівка. Три боєзіткнення наразі тривають. Авіація ворога вдарила авіабомбами по Вишневому.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках на даний час ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Степногірську та Успенівці.

На Придніпровському напрямку чотири спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці, на даний час, не відбулося.