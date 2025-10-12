Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Спротив: російські виші вербують молодь із ТОТ України

Воронезький інститут закликає "абітурієнтів із нових регіонів" вступати "заради престижної освіти".

Спротив: російські виші вербують молодь із ТОТ України
Фото: ЦНС

Російські виші вербують українських абітурієнтів із ТОТ вступати нібито "заради премтижної освіти". 

Про це розповідає Центр національного спротиву.

"Російський режим продовжує вербувати українську молодь з ТОТ. Цього разу Воронезький інститут закликає "абітурієнтів із нових регіонів" вступати нібито заради престижної освіти, а фактично — щоб служити в російській поліції", — ідеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що Кремль створює фабрику "майбутніх карателів". "Це люди, які завтра придушуватимуть спротив на окупованих землях, ловитимуть підлітків з проукраїнськими поглядами і охоронятимуть "русскій порядок".
