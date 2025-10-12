Спротив: російські виші вербують молодь із ТОТ України

Російські виші вербують українських абітурієнтів із ТОТ вступати нібито "заради премтижної освіти".

Про це розповідає Центр національного спротиву.

"Російський режим продовжує вербувати українську молодь з ТОТ. Цього разу Воронезький інститут закликає "абітурієнтів із нових регіонів" вступати нібито заради престижної освіти, а фактично — щоб служити в російській поліції", — ідеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що Кремль створює фабрику "майбутніх карателів". "Це люди, які завтра придушуватимуть спротив на окупованих землях, ловитимуть підлітків з проукраїнськими поглядами і охоронятимуть "русскій порядок".