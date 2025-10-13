Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Війна

ППО знешкодила 69 ворожих безпілотників

13 російських дронів вночі влучили у семи локаціях.

ППО знешкодила 69 ворожих безпілотників
війна з РФ
Фото: Генштаб

У ніч на 13 жовтня російські війська запустили по теориторії України 82 безпілотники. ППО знешкодила 69 із них. Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – ударні БпЛА", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряна оборона збила/подавила 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, і в повітряному просторі станом на ранок 13 жовтня є декілька ворожих БпЛА. 

  • На Одещині через російські удари дронами зайнялися склади, площа пожежі становить понад 5 000 м².
