ППО знешкодила 69 ворожих безпілотників

У ніч на 13 жовтня російські війська запустили по теориторії України 82 безпілотники. ППО знешкодила 69 із них. Зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – ударні БпЛА", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряна оборона збила/подавила 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

У Повітряних силах попередили, що атака триває, і в повітряному просторі станом на ранок 13 жовтня є декілька ворожих БпЛА.