За тиждень прикордонники знищили 5 танків та 3 одиниці артилерії армії РФ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 5 танків та 3 одиниці артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 6 по 12 жовтня українські прикордонники знищили:
-
танки - 5
-
артилерія - 3
-
бойові броньовані машини – 19
-
ПТРК - 1
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 84
-
склади БК та ПММ – 5
-
автомобільна та спецтехніка - 153
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 142
-
БпЛА тактичного рівня - 602
-
позиції та укриття ворога – 601
-
маломірні плавзасоби - 1