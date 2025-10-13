Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
За тиждень прикордонники знищили 5 танків та 3 одиниці артилерії армії РФ

За цей час також знищили 19 бойових броньованих машин росіян.

За тиждень прикордонники знищили 5 танків та 3 одиниці артилерії армії РФ
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 5 танків та 3 одиниці артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 6 по 12 жовтня українські прикордонники знищили:

  • танки - 5

  • артилерія - 3

  • бойові броньовані машини – 19

  • ПТРК - 1

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 84

  • склади БК та ПММ – 5

  • автомобільна та спецтехніка - 153

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 142

  • БпЛА тактичного рівня - 602

  • позиції та укриття ворога – 601

  • маломірні плавзасоби - 1

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
