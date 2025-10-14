Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Війна

На Сумщині дві людини постраждали після атаки російського дрона

Ворог атакував будинок у Середині-Буді.

На Сумщині дві людини постраждали після атаки російського дрона
"швидка"
Фото: United24

Дві людини поранені через атаку російського дрона по Сумщині.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

14 жовтня близько 18:00 російські війська атакували безпілотником приватне домоволодіння в місті Середина-Буда Шосткинського району.

Унаслідок удару поранений чоловік і жінка.

Наразі прокурори у з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

  • Сили оборони стримали нову хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях. Про це Володимир Зеленський повідомив 13 жовтня в онлайн-виступі перед 71-ою Парламентською асамблеєю НАТО.
