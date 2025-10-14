На Сумщині дві людини постраждали після атаки російського дрона

Дві людини поранені через атаку російського дрона по Сумщині.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
14 жовтня близько 18:00 російські війська атакували безпілотником приватне домоволодіння в місті Середина-Буда Шосткинського району.
Унаслідок удару поранений чоловік і жінка.
Наразі прокурори у з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.
- Сили оборони стримали нову хвилю російських атак у Сумській і Донецькій областях. Про це Володимир Зеленський повідомив 13 жовтня в онлайн-виступі перед 71-ою Парламентською асамблеєю НАТО.