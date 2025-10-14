На Сумщині дві людини постраждали після атаки російського дрона

Наразі прокурори у з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

14 жовтня близько 18:00 російські війська атакували безпілотником приватне домоволодіння в місті Середина-Буда Шосткинського району.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Дві людини поранені через атаку російського дрона по Сумщині.

