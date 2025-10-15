На Донеччині у зоні примусової евакуації досі залишаються 965 дітей

В Донецькій області у зоні примусової евакуації сімей з дітьми досі залишаються 763 родини з 965 дітьми.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"У трьох населених пунктах трьох територіальних громад області, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 965 дітей – це 763 сім’ї", – сказала Рижакова.

Найбільше дітей залишаються у Дружківській міській територіальній громаді: 959 дітей у 760 сім’ях.

За останній тиждень з області було евакуйовано у примусовий спосіб 220 дітей із 157 родин, найбільше з Дружківської міської громади — 213 дітей із 153 сімей.