Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині ліквідували витік азотної кислоти із цистерни

Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, загрози для населення немає. 

На Київщині ліквідували витік азотної кислоти із цистерни
Фото: ДСНС

На автодорозі в селі Росава, Обухівського району Київської області стався розлив близько 1 кубометра азотної кислоти з цистерни.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Фахівці ДСНС, зокрема - група радіаційно-хімічного та біологічного захисту АРЗ СП міста Біла Церква, спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", оперативно локалізували ситуацію.

Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies