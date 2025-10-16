На автодорозі в селі Росава, Обухівського району Київської області стався розлив близько 1 кубометра азотної кислоти з цистерни.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Фахівці ДСНС, зокрема - група радіаційно-хімічного та біологічного захисту АРЗ СП міста Біла Церква, спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування та спеціалістами ДУ "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", оперативно локалізували ситуацію.
Рятувальники перекачали кислоту в іншу ємність, запобігши подальшому розповсюдженню небезпечної речовини. Загрози для населення немає.