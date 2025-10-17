Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаСуспільствоПодії

На Житомирщині судитимуть трьох працівників «Лісів України», які хотіли привласнити деревину на 4,5 млн грн

На підставі підроблених даних підприємство отримало дозвіл на вирубку ділянки площею 2,4 га.

На Житомирщині судитимуть трьох працівників «Лісів України», які хотіли привласнити деревину на 4,5 млн грн
ілюстративне фото
Фото: Вісті Придніпров'я

До суду скеровано справу проти трьох працівників однієї з філій ДП «Ліси України» в Житомирській області. Слідство встановило, що вони намагалися привласнити цінну деревину, занизивши її реальний обсяг у документах.

Інженери лісового господарства, які входили до комісії з відведення ділянок під рубку, навмисно зменшували показники висоти й товщини дерев. Через це у звітності обсяг ділової деревини дуба виявився меншим на 183 кубометри — це понад 4,5 млн гривень.

На підставі підроблених даних підприємство отримало дозвіл на вирубку ділянки площею 2,4 га. Правоохоронці вчасно зупинили схему — вирубку не встигли завершити, а деревину не вивезли.

Фігурантам інкримінують замах на привласнення майна через зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ККУ).
﻿
