За добу через російський терор на Донеччині пошкоджено десятки будівель, є поранені

З прифронтових територій евакуйовано 928 людей, серед них 64 дитини.

Протягом минулої доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогнем опинилися кілька громад Краматорського та Бахмутського районів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі найбільше постраждали населені пункти Миколаївка, Рай-Олександрівка, Краматорськ, Надія, Андріївка, Дружківка та Костянтинівка.

У Миколаївці зруйновано житловий будинок і господарчі споруди, у Рай-Олександрівці — двоповерхівку, дві адмінбудівлі та крамницю. У Краматорську пошкоджено складські приміщення, у Надії — три будинки, в Андріївці — вантажівку.

Найбільших руйнувань зазнала Дружківка, де поранено трьох людей, пошкоджено чотири житлові будинки, три нежитлові приміщення та дві автівки. У Костянтинівці зафіксовано пошкодження двох багатоповерхівок.

У Бахмутському районі під обстрілами опинилися Сіверськ та Різниківка — у Сіверську пошкоджено п’ять будинків, у Різниківці — один.

