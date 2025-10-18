Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу через російський терор на Донеччині пошкоджено десятки будівель, є поранені

З прифронтових територій евакуйовано 928 людей, серед них 64 дитини.

За добу через російський терор на Донеччині пошкоджено десятки будівель, є поранені
Фото: Вадим Філашкін

Протягом минулої доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогнем опинилися кілька громад Краматорського та Бахмутського районів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі найбільше постраждали населені пункти Миколаївка, Рай-Олександрівка, Краматорськ, Надія, Андріївка, Дружківка та Костянтинівка.

У Миколаївці зруйновано житловий будинок і господарчі споруди, у Рай-Олександрівці — двоповерхівку, дві адмінбудівлі та крамницю. У Краматорську пошкоджено складські приміщення, у Надії — три будинки, в Андріївці — вантажівку.

Найбільших руйнувань зазнала Дружківка, де поранено трьох людей, пошкоджено чотири житлові будинки, три нежитлові приміщення та дві автівки. У Костянтинівці зафіксовано пошкодження двох багатоповерхівок.

У Бахмутському районі під обстрілами опинилися Сіверськ та Різниківка — у Сіверську пошкоджено п’ять будинків, у Різниківці — один.

З прифронтових територій евакуйовано 928 людей, серед них 64 дитини.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies