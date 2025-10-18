За добу через російський терор на Донеччині пошкоджено десятки будівель, є поранені

Протягом минулої доби російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Під вогнем опинилися кілька громад Краматорського та Бахмутського районів.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Краматорському районі найбільше постраждали населені пункти Миколаївка, Рай-Олександрівка, Краматорськ, Надія, Андріївка, Дружківка та Костянтинівка.
У Миколаївці зруйновано житловий будинок і господарчі споруди, у Рай-Олександрівці — двоповерхівку, дві адмінбудівлі та крамницю. У Краматорську пошкоджено складські приміщення, у Надії — три будинки, в Андріївці — вантажівку.
Найбільших руйнувань зазнала Дружківка, де поранено трьох людей, пошкоджено чотири житлові будинки, три нежитлові приміщення та дві автівки. У Костянтинівці зафіксовано пошкодження двох багатоповерхівок.
У Бахмутському районі під обстрілами опинилися Сіверськ та Різниківка — у Сіверську пошкоджено п’ять будинків, у Різниківці — один.
З прифронтових територій евакуйовано 928 людей, серед них 64 дитини.