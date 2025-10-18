За добу росіяни завдали 898 ударів по Запорізькій області, є поранений

Унаслідок російських обстрілів у Пологівському районі на Запоріжжі поранено цивільного. Упродовж доби окупанти завдали 898 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 5 авіаційних ударів по Малинівці та Новому. 642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Новоукраїнку, Червонодніпровку, Магдалинівку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне", — ідеться у повідомленні.

3 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Полтавки та Малинівки.

248 артилерійських ударів нанесено по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 21 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Також у ніч на 18 жовтня ворог тричі атакував дронами Запоріжжя. Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно.