Гельсінкі ніколи не визнають окупований Крим частиною Росії, так само як окуповані території Донецької чи Луганської області.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив BBC, що очільник США Дональд Трамп ‒ “єдиний, хто може змусити” російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Стубб також заявив, що Гельсінкі ніколи не визнають окупований Крим частиною Росії, так само як окуповані території Донецької чи Луганської області. Він хоче, щоб Україна стала членом ЄС і, сподівається, що Київ увійде до військового альянсу НАТО після закінчення війни.

Стабб сказав, що Трамп запитав його під час гри в гольф, чи може він довіряти Путіну ‒ і почув у відповідь – “ні”.

“Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки батога, який її до цього змусить”, ‒ заявив він.

Стабб сказав, що Трамп “дав пряник президенту Путіну, і пряником була Аляска, а тепер, якщо подивитися на його останню риторику, батога з’явилося набагато більше”.

На думку президента, мирні переговори з РФ, ймовірно, просунулися більше за останні вісім місяців другого терміну Трампа, ніж за попередні три роки.