Ворожий дрон атакував цивільне авто на виїзді з Білозерки на Херсонщині

Простраждала 20-річна жінка.

Уранці 18 жовтня російські окупанти атакували з дрона цивільне авто на виїзді Білозерки на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 8-ї години ранку окупанти атакували з дрона цивільне авто на виїзді з Білозерки", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 20-річна жінка. В неї — переломи стегна. 

Потерпілу у важкому стані госпіталізували, медики надають їй всю необхідну допомогу.
