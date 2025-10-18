Ворожий дрон атакував цивільне авто на виїзді з Білозерки на Херсонщині

Уранці 18 жовтня російські окупанти атакували з дрона цивільне авто на виїзді Білозерки на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 8-ї години ранку окупанти атакували з дрона цивільне авто на виїзді з Білозерки", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 20-річна жінка. В неї — переломи стегна.

Потерпілу у важкому стані госпіталізували, медики надають їй всю необхідну допомогу.