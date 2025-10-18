Ворожий дрон атакував цивільне авто на виїзді з Білозерки на Херсонщині

Уранці 18 жовтня російські окупанти атакували з дрона цивільне авто на виїзді Білозерки на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 8-ї години ранку окупанти атакували з дрона цивільне авто на виїзді з Білозерки", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждала 20-річна жінка. В неї — переломи стегна.
Потерпілу у важкому стані госпіталізували, медики надають їй всю необхідну допомогу.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, є постраждалі.