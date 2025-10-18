На Дніпропетровщині російським обстрілом пошкоджені медзаклад та ферма

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Сили ППО знищили в області 11 БпЛА.

На Дніпропетровщині унаслідок російських обстрілів горіла ферма. Також пошкоджений медзаклад.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Гучно було у Синельниківському районі. Агресор атакував безпілотниками Петропавлівську і Покровську громади", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджені медзаклад, авто. Понівечені ферма і теплиця.

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, обстріляв з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Покровська громада.
