На Дніпропетровщині російським обстрілом пошкоджені медзаклад та ферма

На Дніпропетровщині унаслідок російських обстрілів горіла ферма. Також пошкоджений медзаклад.
Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Гучно було у Синельниківському районі. Агресор атакував безпілотниками Петропавлівську і Покровську громади", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджені медзаклад, авто. Понівечені ферма і теплиця.
По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами, обстріляв з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Покровська громада.
- Унаслідок російських обстрілів у Пологівському районі на Запоріжжі поранено цивільного. Упродовж доби окупанти завдали 898 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.