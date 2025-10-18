Бійці Військово-морських сил Збройних Сил України разом із підрозділом Служби Безпеки України знищили склад бойового комплекту російських військ у районі тимчасово окупованої Кінбурнської коси на Миколаївщині.

Про це інформують у ВМС.

"У районі Кінбурнської коси знищено склад БК російських окупантів. Результат ефективної співпраці: військові моряки спільно з підрозділом Служби Безпеки України знищили ворожий склад боєкомплекту у районі Кінбурнської коси", — ідеться у повідомленні.