Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Бійці ВМС ЗСУ знищили російський склад БК у районі Кінбурнської коси

ВМС діяли спільно із підрозділом Служби Безпеки України.

Бійці ВМС ЗСУ знищили російський склад БК у районі Кінбурнської коси
Фото: Миколаївська облрада

Бійці Військово-морських сил Збройних Сил України разом із підрозділом Служби Безпеки України знищили склад бойового комплекту російських військ у районі тимчасово окупованої Кінбурнської коси на Миколаївщині.

Про це інформують у ВМС. 

"У районі Кінбурнської коси знищено склад БК російських окупантів. Результат ефективної співпраці: військові моряки спільно з підрозділом Служби Безпеки України знищили ворожий склад боєкомплекту у районі Кінбурнської коси", — ідеться у повідомленні.

  • Військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки знищили морський безекіпажний катер російських загарбників, який проник у територіальні води України.
Теми: , , ,
