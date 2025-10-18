На Полтавщині унаслідок російської атаки пошкоджений склад підприємства

Уночі РФ атакувала Полтавську область, унаслідок падіння ворожого безпілотника пожежа виникла у складському приміщенні цивільного підприємства.
Про це повідомляє т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. Зайнялася пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС.
Обійшлося без постраждалих.
- У Запоріжжі ворог ударив "шахедом" по одному із освітніх закладів. У триповерховій будівлі спалахнула пожежа.