На Полтавщині унаслідок російської атаки пошкоджений склад підприємства

Без постраждалих.

На Полтавщині унаслідок російської атаки пошкоджений склад підприємства
Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС

Уночі РФ атакувала Полтавську область, унаслідок падіння ворожого безпілотника пожежа виникла у складському приміщенні цивільного підприємства.

Про це повідомляє т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Внаслідок падіння безпілотника у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. Зайнялася пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС. 

Обійшлося без постраждалих.
