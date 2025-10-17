Зимова кампанія України
Сили оборони: росіяни продовжують спроби підійти до українських позицій поблизу Антонівських мостів

Ворог збільшив кількість обстрілів на південному напрямку.

Війська РФ збільшують інтенсивність атак на південному напрямку — лише за минулу добу зафіксували понад 820 ударів FPV-дронів і дронів-камікадзе, близько 30-35 "Шахедів" та 500 авіаційних бомб.

Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, пише Укрінформ.

За його словами, минула доба стала однією з найактивніших за останній час за кількістю атак із повітря. Ворог здійснив понад 820 ударів FPV-дронами та дронами-камікадзе, а також застосував близько 30-35 безпілотників типу "Шахед"/"Герань".

"Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах і позиціях Сил оборони, використовуючи кориговані авіаційні бомби й некеровані ракети", — зазначив він.

Речник додав, що лише за добу ворог застосував 500 коригованих авіабомб і 64 некеровані авіаційні ракети, зокрема по районах населених пунктів Залізничне та Одрадокам’янка.

Також на Придніпровському напрямку окупанти тричі безуспішно намагалися підійти до українських позицій поблизу Антонівських мостів, а також здійснили п'ять невдалих штурмів у районі Полтавки та Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

"Ситуація доволі неспокійна, і противник постійно збільшує свою активність вже протягом кількох днів", — наголосив Волошин.
