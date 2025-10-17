На Закарпатті викрили прикордонника, який переправляв до Румунії сигарети та ухилянтів

Інспектор через знайомого передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та "вікна" для нелегального перетину кордону.

На Закарпатті викрили інспектора Держприкордонслужби, який допомагав переправляти через кордон з Румунією чоловіків призовного віку та тютюнові вироби.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що інспектор через знайомого передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та "вікна" для нелегального перетину кордону поза межами пунктів пропуску. За це він отримував по 4 тисячі доларів США з особи.

За оперативними даними, правоохоронець неодноразово "продавав" службову інформацію, яка допомагала ухилянтам перетинати кордон.

Також він допомагав переправляти через кордон цигарки, беручи по 100 доларів за кожен ящик. Зафіксовано переправлення 10 ящиків тютюнових виробів, за які інспектор отримав 1 тисячу доларів "винагороди".

Фото: ДБР

Чоловіка затримали "на гарячому" - під час отримання 4 тисяч доларів за "траснсфер" ухилянта в обхід пунктів пропуску. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів; ч. 1 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Подано клопотання про відсторонення його від займаної посади.