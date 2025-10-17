Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті викрили прикордонника, який переправляв до Румунії сигарети та ухилянтів

Інспектор через знайомого передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та "вікна" для нелегального перетину кордону. 

На Закарпатті викрили прикордонника, який переправляв до Румунії сигарети та ухилянтів
Фото: ДБР

На Закарпатті викрили інспектора Держприкордонслужби, який допомагав переправляти через кордон з Румунією чоловіків призовного віку та тютюнові вироби. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. 

Встановлено, що інспектор через знайомого передавав службову інформацію про маршрути руху прикордонних нарядів та "вікна" для нелегального перетину кордону поза межами пунктів пропуску. За це він отримував по 4 тисячі доларів США з особи.

За оперативними даними, правоохоронець неодноразово "продавав" службову інформацію, яка допомагала ухилянтам перетинати кордон.

Також він допомагав переправляти через кордон цигарки, беручи по 100 доларів за кожен ящик. Зафіксовано переправлення 10 ящиків тютюнових виробів, за які інспектор отримав 1 тисячу доларів "винагороди".

Фото: ДБР

Чоловіка затримали "на гарячому" - під час отримання 4 тисяч доларів за "траснсфер" ухилянта в обхід пунктів пропуску. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів; ч. 1 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Подано клопотання про відсторонення його від займаної посади. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies