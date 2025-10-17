Головне за ніч та ранок п'ятниці, 17 жовтня: обстріл інфраструктури у Кривому Розі, майже 180 боєзіткнень, аварійні відключення

Нічна повітряна атака, 178 бойових зіткнень, бої на Покровському та Олександрівському напрямках, ворожі обстріли, Зеленський у Вашингтоні.

У ніч на 17 жовтня росіяни атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Ворог цілив у цивільну інфраструктуру.

У Telegram на нічну атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у Сполучених Штатах. За словами глави держави, росіяни здійснюють системний терор проти української енергетики. У Кремлі розраховують "залишити нашу частину Європи островом небезпек і знущання з життя людей". Щоб цього не допустити, "має бути реалізоване все, про що ми домовляємося, зокрема у Вашингтоні", наголосив Володимир Зеленський.

Як розповів пізніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, в області та над містом збили 22 БпЛА, проте були й влучання. Без електрики залишилася велика кількість населених пунктів Криворізького району.

Зустріч американського і українського президентів запланована сьогодні на 20 годину за київським часом. Згідно з розкладом Дональда Трампа, опублікованим на сайті Білого дому, о 1:15 за місцевим часом (о 13:15 за 24-годинним форматом) має розпочатися двосторонній ланч із Володимиром Зеленським.

Він буде закритим для преси. Після переговорів Дональд Трамп планує поїздку до Флориди.

Володимир Зеленський уже прибув до США і провів деякі зустрічі, зокрема, з виробником ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Головна ціль поїздки – обговорити постачання озброєння. Президент казав, що ключовим завданням України на перемовинах зі США цього тижня є протиповітряна оборона, стійкість українських міст та громад і примус Росії до миру. Важливість особистої розмови Зеленський пояснював тим, що не все можна обговорювати телефоном.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Близько половини усіх боїв пройшли на Покровському (55) та Олександрівському (33) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 730 окупантів, 5 ворожих танків. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять близько 1 128 030 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Ворог уночі застосував 70 безпілотників, ППО знешкодила половину з них.

31 безпілотник влучив у 10 місць, ще на двох локаціях впали уламки.

Більше інформації – в новині.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами конкретизував свою заяву щодо підготовки зустрічі з російським диктатором Путіним у столиці Угорщини Будапешті.

Господар Білого дому очікує, що це станеться "досить швидко, упродовж двох тижнів або близько до того". Натомість переговори державного секретаря Марко Рубіо з очільником російського МЗС Лавровим мають відбутися "дуже скоро": вони "вже, можливо, домовилися про місце і час, бо встигли поговорити".

Організацією саміту Трампа і Путіна займатиметься прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вже встиг висловити задоволення з цього приводу.

Трамп сподівається, що війна в Україні стане "дев'ятою, яку він зупинить" (у республіканця своєрідний підрахунок врегульованих конфліктів, який не завжди вдається простежити).

У 101-річному віці помер колишній прем'єр Японії Мураяма, відомий своїми вибаченнями щодо Другої світової війни.

Мураяма зробив у 1995 році історичну заяву з нагоди 50-ї річниці капітуляції Японії, висловивши “глибоке каяття” за злочини країни в Азії.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!