​Оборонці ліквідували 730 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 730 російських солдатів, 5 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, ППО, 73 автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 128 030 (+730) осіб
- танків – 11266 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23394 (+10) од
- артилерійських систем – 33748 (+35) од
- РСЗВ – 1520 (+0) од
- засоби ППО – 1228 (+1) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588)
- крилаті ракети – 3864 (+5)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73)
- спеціальна техніка – 3978 (+1).
Дані уточнюються.