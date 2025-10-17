З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
​Оборонці ліквідували 730 окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять близько 1 128 030 солдатів. 

Ілюстративне фото
Фото: 32 ОМБр

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 730 російських солдатів, 5 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, ППО, 73 автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 128 030 (+730) осіб 
  • танків – 11266 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23394 (+10) од
  • артилерійських систем – 33748 (+35) од
  • РСЗВ – 1520 (+0) од
  • засоби ППО – 1228 (+1) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588)
  • крилаті ракети – 3864 (+5)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73)
  • спеціальна техніка – 3978 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
