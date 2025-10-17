Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Що не так з мобілізацією
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Трамп очікує зустрічі з Путіним упродовж двох тижнів

Хоче урегулювати "дев'яту війну".

Трамп очікує зустрічі з Путіним упродовж двох тижнів
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами конкретизував свою заяву щодо підготовки зустрічі з російським диктатором Путіним у столиці Угорщини Будапешті.

Як пише "Укрінформ", господар Білого дому очікує, що це станеться "досить швидко, упродовж двох тижнів або близько до того". 

Натомість переговори державного секретаря Марко Рубіо з очільником російського МЗС Лавровим мають відбутися "дуже скоро": вони "вже, можливо, домовилися про місце і час, бо встигли поговорити". 

Організацією саміту Трампа і Путіна буде займатися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вже встиг висловити задоволення з цього приводу. До процесу урегулювання російсько-української війни, за словами президента США, також залучені Джей Ді Венс та Стівен Віткофф.

Трамп сподівається, що війна в Україні стане "дев'ятою, яку він зупинить" (у республіканця своєрідний підрахунок врегульованих конфліктів, який не завжди вдається простежити - ред.).  
