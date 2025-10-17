Унаслідок дронових атак РФ на Сумщині постраждали троє цивільних

Під російські обстріли потрапили Білопільська та Краснопільська громади.

руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Унаслідок російських обстрілів у Сумському районі поранень зазнали троє цивільних мешканців.

Про це інформує начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Білопільській громаді постраждали дві жінки 54 та 55 років. Лікуються амбулаторно. У Краснопільській громаді поранення отримав 55-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Стан постраждалого стабільний.