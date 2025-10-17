Унаслідок дронових атак РФ на Сумщині постраждали троє цивільних

Унаслідок російських обстрілів у Сумському районі поранень зазнали троє цивільних мешканців.
Про це інформує начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
У Білопільській громаді постраждали дві жінки 54 та 55 років. Лікуються амбулаторно. У Краснопільській громаді поранення отримав 55-річний чоловік. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Стан постраждалого стабільний.
- Протягом минулої доби Росія вбила в Сумській області одну людину, ще троє були поранені. Загиблим є чоловік 38 років у Краснопільській громаді.