РФ знову атакувала Дніпропетровську облатсь, є руйнування

Ворог атакував Дніпропетровщину КАБами, дронами та бив з артилерії.

Російські війська від ранку атакували Павлоград, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Вранці російська армія вдарила безпілотником по Павлограду. Там виникла пожежа. Понівечений об'єкт інфраструктури", — ідеться у повідомленні.

Нікопольщину окупанти атакували з артилерієї та FPV-дронами. Вибухи пролунали у Нікополі та Покровській громаді. Пошкоджена багатоповерхівка.

Також удень по Покровській громаді, що на Синельниківщині, агресор застосував КАБ. Потрощені інфраструктура та авто.