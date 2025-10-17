У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
На Тернопільщині поліцейські затримали двох підозрюваних у нападі на службовий автомобіль ТЦК

Нападники допомогли втекти військовозобов’язаному з автомобіля ТЦК.

Фото: Поліція Тернопільщини

Сьогодні, 17 жовтня, поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільської області невідомі особи на автомобілі Mercedes-Benz підрізали їхній службовий транспорт, створивши аварійну ситуацію.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

У ході конфлікту нападники допомогли втекти з автомобіля ТЦК військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини. Чоловіка пересадили в свою машину та  втекли з місця події”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час інциденту постраждав співробітник ТЦК, який отримав травму ноги внаслідок наїзду автомобіля.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили маршрути руху нападників, і з'ясували, що вони пересувалися на двох автомобілях. 

Співробітники поліції затримали одного із підозрюваних, 38-річного  жителя міста Бучач, поблизу с. Застіноче, а другого, 48-річного жителя Бучача, виявили поблизу Чорткова. 

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
