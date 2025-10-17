У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росіяни атакували Чугуїв дронами, знеструмлено майже все місто

Окупанти завдали понад 10 ударів.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська окупаційна армія атакувала дронами Чугуїв Харківської області.

Про це повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва.

“Шановна громадо! Тільки що ми з вами пережили чергову масовану атаку ворожих безпілотників - ворог наніс більш ніж 10 ударів”, - написала вона. 

Внаслідок російської атаки знеструмлено майже всі мікрорайони

Мінаєва наголосила, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки. 

  • Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків і сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік. У місті Куп'янськ ‒ 77-річний чоловік і 50-річна жінка. 
