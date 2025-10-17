Росіяни атакували Чугуїв дронами, знеструмлено майже все місто

Російська окупаційна армія атакувала дронами Чугуїв Харківської області.

Про це повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва.

“Шановна громадо! Тільки що ми з вами пережили чергову масовану атаку ворожих безпілотників - ворог наніс більш ніж 10 ударів”, - написала вона.

Внаслідок російської атаки знеструмлено майже всі мікрорайони.

Мінаєва наголосила, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки.