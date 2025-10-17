Росіяни атакували Чугуїв дронами, знеструмлено майже все місто

Російська окупаційна армія атакувала дронами Чугуїв Харківської області.
Про це повідомила Чугуївська міська голова Галина Мінаєва.
“Шановна громадо! Тільки що ми з вами пережили чергову масовану атаку ворожих безпілотників - ворог наніс більш ніж 10 ударів”, - написала вона.
Внаслідок російської атаки знеструмлено майже всі мікрорайони.
Мінаєва наголосила, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки.
- Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків і сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік. У місті Куп'янськ ‒ 77-річний чоловік і 50-річна жінка.